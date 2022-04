Villa Gral. Savio: detuvieron a un sujeto acusado de matar a su madre e investigan dos asesinatos mas

Un hombre de 41 años identificado como, Pablo Grottini, domiciliado en Villa Gral. Savio (Partido de Ramallo) fue detenido ayer martes e imputado de triple homicidio calificado. Lo acusan de haber provocado intencionalmente la muerte de su madre (73), último hecho acontecido la semana pasada mientras se encontraba a su cuidado en el Hospital San Felipe de San Nicolás, inyectándole en el suero una droga para provocarle un paro cardíaco.

Nadie entendía mucho. “Estaba lo más bien y se murió, de la nada”, decían. A los médicos no les cerraba. El personal de enfermería fue el que se percató de que había algo raro. Unos días antes, el hijo de la señora internada les había dicho que había un problema con la vía intravenosa con la que le pasaban suero. La enfermera que concurrió notó que estaba pinchada de lado a lado y que chorreaba. Estaba agujereada. Al otro día, el enfermero del turno mañana observó lo mismo.

En la habitación habrían encontrado ampollas de drogas psicotrópicas que tienen efectos sedantes, anticonvulsivos y ansiolíticos como benzodiazepinas tipo clonazepam, flunitrazepam, lorazepam, etc. Esas ampollas no pertenecerían a los lotes registrados en el Hospital, lo que depositó las sospechas en el hijo de la mujer fallecida, bajo cuyos cuidados se encontraba.

La fiscal de la causa Dra. Baños sospecha que el mismo “modus operandi” habría pasado con el caso de su hermano Germán Grottini fallecido en julio de 2019 y su hija adoptada de 10 años -con discapacidad- fallecida en julio de 2021. En los tres casos, según surge de la investigación, les habría provocado una descompensación y posterior internación quedando al cuidado de los mismos en los distintos efectores de salud (Hospital San Felipe, Clínica San Nicolás, Clínica UOM) de San Nicolás. Los tres habrían muerto tras recibir drogas psicotrópicas a través de la vía intravenosa. El homicida era instrumentista quirúrgico y contaba con conocimiento en medicina debido a capacitaciones y cursos de enfermería que realizó. Trabajaba en la funeraria de Misiano y también prestaba servicios en la Capilla de Villa Gral. Savio. El perfil del tétrico imputado parecía propio al de un guion de película policial o de suspenso.

Durante el allanamiento domiciliario realizado por DDI conjuntamente con Destacamento Villa Gral. Savio, se secuestró importante material para la investigación de la causa (computadoras, Tablet, psicofármacos, medicamentos, fotos, certificados de defunción, recortes periodísticos de publicaciones sobre la muerta de la hija y del hermano, tarjetas de palmas y coronas, imágenes místicas -Cura Brochero, Virgenes-, etc)

El detenido está desde ayer martes a la tarde a disposición de la Justicia y se negó a prestar declaración indagatoria por consejo de su defensor, un abogado particular que todavía no llegó a familiarizarse por completo con el expediente, por lo que todo indica que hará uso de su derecho a declarar cuando ello suceda.

No descartan móviles económicos y la tarea judicial recién comienza. Las pericias toxicológicas sobre el cuerpo de la madre serán fundamentales para el devenir de la causa, cuya Fiscalía a cargo solicitaría la exhumación de los cadáveres del hermano y la hija para analizarlos, al tiempo que requeriría el secuestro de las historias clínicas para profundizar la investigación. (Fuente: Ramallo City)