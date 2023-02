[Video] Violenta entradera: «le cargué dos balas al arma y alcancé a tirar una»

Pedro Slovinsky, relató, minutos después de lo ocurrido en su vivienda, como se desarrolló el violento hecho que les tocó atravesar a él, a su familia y a un matrimonio amigo cuando dos delincuentes armados ingresaron a su vivienda con fines de robo, minutos antes del mediodía de este martes.

«Estábamos trabajando adentro con un amigo que es de Gdor. Castro y en un momento entra un tipo y el otro se queda acá (en el patio) y nos dice esto es un asalto…policía, policía, policía, gritaba. Estaban armados», sostuvo.

Luego de ello «lo miro a Jorge (la persona que lo acompañaba en ese momento) y le digo son amigos tuyos, no amigos tuyos debe ser, me contestó …pensábamos que era una broma», y completó, «en un momento (el ladrón) me dice esto es un asalto y me paga un empujón terrible y se la agarró con una nena chiquita que está ahí«, la amenazó con arma, según se pudo establecer». «Y yo salí para la habitación, metí llave y el tipo me decía, sino salís la mato a tu mujer. Le cargué dos balas al arma que tengo en un cajón y alcancé a tirar una», explicó Slovinsky.

Luego de que resultara herido, ambos malvivientes emprendieron la fuga y están siendo buscado por la policía.