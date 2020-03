Video: Vecinos de Bozzano y B. Sampedrina piden que el municipio pode unos árboles de gran tamaño

Familias que residen en la zona de Bozzano y Benefactora Sampedrina han hecho público su reclamo para reclamar que el Municipio de San Pedro, pode uno viejos eucaliptos que se encuentran por encima de un grupo de vivienda.

Uno de los vecinos manifestó a «Somos Noticias»: «ya no sabemos a quien recurrir» y afirmó: «es muy difícil hacerlo (la poda) porque son árboles muy alto o te cobran muy caro».

«Tenemos miedo cuando hay tormenta que se caiga alguna rama arriba de mi casa», dijo otra de las personas que reside en lugar.

Leonela Barreto, la mama de Zoe (la niña no vidente), también residentes en este lugar, explicó: «sale unos 20 mil pesos para bajarlos nomas y no solamente eso, las raíces te rompen toda la casa». Al tiempo que agregó: «Tendrían que estar un día de tormenta acá a ver que se siente para que lo vivan en carne propia, salgo disparando a la casa de mamá que es mas seguro porque no sabes que puede pasar».