El siniestro tuvo lugar este sábado, cuando un Fiat Duna se dirigía por Bv. Moreno y al pasar por la esquina de Belgrano pierde una rueda delantera. Producto de la falla mecánica, el conductor perdió el control del vehículo que terminó impactando con Wv Bora que se hallaba estacionado.

No se registraron lesionados por lo que no hizo falta la intervención del SAME.