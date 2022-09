Promediando las 19 horas de este día miércoles se produjo un accidente en Chivilcoy al 2200. En ese lugar una camioneta tipo utilitario cayó a un zanjón, aparentemente al hacer marcha atrás el conductor el vehículo terminó protagonizando el siniestro.

No se registraron lesionados por lo que no hizo falta la asistencia del SAME ni de policía.