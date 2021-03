[Video] Un camión volcó su acoplado en la Ruta 1001

El siniestro tuvo lugar en horas cercanas al mediodía de este viernes, en la Ruta 1001 a pocos metros del ingreso a Río Tala por el camino de Fussi. El accidente tuvo lugar cuando, por causas que se tratan de establecer, el acoplado de un camión volcó quedando sobre la calzada, obstaculizando ambos carriles. También la carga, unos fargos que transportaba, quedaron sobre la cinta asfáltica siendo removidos por el personal de una empresa cercana.

No hubo lesionados por lo que no fue necesaria la intervención del SAME. El tránsito debió ser controlados por personal policial y de la Dirección de Tránsito.