[Video] Tres vehículos involucrados en un choque

Pasadas las 19 hs. de este lunes, se produjo un accidente en la esquina de Italia y Pellergini. Por causas que se tratan de establecer, un Ford Fiesta y un Renault 19 se rozaron en dicha intersección de calles, lo que fue suficiente para el conductor de este último, perdiera el control del rodado que terminó impactando a un Vw Gol que se encontraba estacionado.

No hubo lesionados por lo que no fue necesaria la intervención del SAME, tan solo daños materiales en los rodados intervinientes en el siniestro. (Imágenes gentileza Nacho Sierra)