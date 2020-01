Video / Se realizó una asamblea de trabajadores portuarios: «Estamos en una situación  muy complicada»

En la mañana de este viernes, en las puertas del consorcio de gestión del puerto de San Pedro, una asamblea informativa a los trabajadores donde Matías Franco (FEMPINRA) y Eliseo Alamda (pres. Con. de Gestión) dieron a conocer la situación luego de la aprobación de la Ley Impositiva, que establece la creación de un impuesto extraordinario a las actividades que se desarrollan en los puertos de la Provincia.

«Esto nos implica que a todos los puerto de buenos Aires nos dejan fuera de competencia y no venimos a defender a las empresas porque van a tener que pagar mas, venimos a defender los puestos de trabajo que cada uno de ustedes tienen», sostuvo Franco. Y agregó: «las empresas se van a ir a puertos de otras provincias».

«Estamos en una situación muy complicada», manifestó luego el dirigente gremial y agregó: «vamos a ir haciendo otro tipo de medidas que van a ser consensuadas con ustedes, para poder ser escuchados»

«Mas allá de las ideologías políticas que tengamos, de un lado o del otro creo que tenemos que estar juntos en esta lucha porque es por el bienestar de cada uno de nosotros», sostuvo asimismo.

«Venimos de un año duro donde la salida de la fruta al puerto lo complicó, habíamos empezado a retomar actividades o a diversificar la carga y voy a hacer un punto en referencia a lo que fue anunciado, la carga de porotos: ayer me comunique con los empresarios y una de las cosas que me dicen es empezamos a ver diferentes alternativas en los puertos de Santa Fe porque bajo estas normas los puerto de Buenos Aires no son competitivos», aseveró Eliseo Almada.