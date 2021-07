[Video] Se agudiza la crisis en la Clínica San Pedro: “La situación es angustiante”

Horas cruciales viven los 69 empleados del centro asistencial ante una situación que se agudiza con el correr de los días. En la mañana de este miércoles se llevó a cabo una asamblea de la que luego participó el Dr. Juan José Nasif, uno de los directivos de la clínica.

En horas del mediodía se desarrollará una reunión encabezada por autoridades municipales y se espera el resultado.

Isabel Bravo ATSA, manifestó: “Se convocaron porque hubo médicos que ayer sacaron instrumentos y aparatología, por eso es que se llamaron a una asamblea espontánea”.

“Además de no haber cobrado el mes de junio ni el aguinaldo (ni el sueldo del corriente mes), no tienen ninguna respuesta ni ninguna solución. Los supuestos compradores no aparecieron, hay médicos que les dicen que eran mentiras”, expresó luego la dirigente gremial.

Por su parte Paula Esquivel, empleada de la clínica, expresó: “Esperamos respuestas concretas porque hasta el momento no sabemos nada y estamos pendiendo de un hilo” y “esperamos una respuesta del gobierno que es lo único que nos queda”.

Al tiempo que agregó: “El PAMI está debiendo una suma importante de dinero y manifiestan que no se van a hacer cargo de la deuda”.

“Además necesitamos recuperar médicos, no tenemos médico clínico por ejemplo y entonces no podes tener una persona internada si no se puede hacer un seguimiento”, explicó luego.

“La situación es angustiante” sostuvo y agregó: “La mayoría de las chicas, cierra esto hoy y no tenemos trabajo y muchas de ellas son jefas de hogar y tienen que pagar un alquiler”.