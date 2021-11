[Video] Roxana Carabajal se presentó en la peña de la Soberanía en el Paseo Público

Con la presencia de Roxana Carabajal como principal atracción y una importante cantidad de shows artísticos se llevó a cabo la “Peña de la Soberanía” en el Paseo Público Municipal.

La artista Santiagueña, integrante de una de las familias más reconocidas del folclore nacional, coronó un evento que además contó con la presentación de Los Hermanos Krenz y ballets folklóricos de San Pedro y las localidades.

Estuvieron recorriendo el evento la Secretaria de Turismo y Cultura Marcela Cuñer junto a funcionarios y autoridades municipales.

Hasta los cuatro años vivió en Ramos Mejía. A los cinco años pisó por primera vez un escenario, en la peña El Palo Borracho junto a su abuelo Carlos Carabajal.1?2?

A los seis años se mudó con sus padres a la ciudad de La Banda ?la ciudad que está unida a Santiago del Estero?, donde su padre instaló su primera peña, La Chacarera.1?

Mientras ayudaba a mi padre a atender a la gente, un día me dijo: «Practicá Aquel tiempo de la infancia para que la cantes esta noche». ¡Me quedé congelada! Porque me sabía nada más que la mitad; pero igual tomé coraje y me subí a un escenario por segunda vez y de ahí en más, fui aprendiendo cada día una chacarera nueva.

Hasta los 17 años y gracias a aquella noche en que su padre la invitó a cantar, tuvo la felicidad de recorrer junto a él gran parte del país. En 1991, su tío Peteco Carabajal comenzó su carrera solista y la integró en su proyecto. Entre 1991 y 1999 grabaron varios discos: Encuentro, Memoria de amor, Borrando fronteras, Historias populares y su último trabajo Andando.1?

En 1999, Roxana se presentó en el Festival de Cosquín, primero como solista y después ?en el cierre del festival? dentro del grupo de Peteco. Cuatro días más tarde Roxana ganó el premio Consagración Cosquín 1999 con la zamba La tristecita (del pianista Ariel Ramírez).1?

En mayo de 2004 viajó por primera vez a Estados Unidos y se presenta en el Festival Argentino en Miami. Después de su recital fue invitada por Fito Páez a cantar la baguala Yo vengo a ofrecer mi corazón.1?

En 2005 participó en el XLVI Festival Internacional de Viña del Mar y obteniendo el premio al mejor intérprete y gaviota de plata con «La Luz de tu mirar» (en Chile). En diciembre de 2004 había sido elegida entre más de mil intérpretes de Argentina como la representante argentina de folclore.

En noviembre de 2005 fue invitada por el grupo colombiano Sur América a tocar con su grupo en el centro de convenciones de la Plaza Mayor en Medellín (Colombia). (Wikipedia)