[Video] Río Tala: transportistas de cereal realizan cortes «intermitentes» en Ruta 9

Uno de los epicentros de la protesta tiene lugar en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Allí un grupo de propietarios de camiones se concentró a la vera de la Ruta 9, en el kilómetro 153 para visibilizar el reclamo.

El reclamo es por un piso de tarifa a través de la carta de porte digital que facilita el Ministerio de Transporte. En cada lado de la ruta hay varios kilómetros de camiones [40 km, según los manifestantes] y está liberado un carril para vehículos y colectivos.

“El paro [el marco donde se da la protesta] es por ignorar nuestro petitorio, que como cámara de transporte a nivel nacional, no nos dieron la mesa de trabajo de las cuales el ministro de Transporte [Diego Giuliano] junto con sus dos secretarios se habían comprometido. Nuestro reclamo es por el piso de tarifa a través de la carta de porte digital. No vamos a salir de la ruta hasta que el Gobierno no nos dé una mano para que nosotros los transportistas realmente podamos cobrar lo que nos corresponde”, dijo Daniel Eduardo Rambaud, uno de los manifestantes de la Cámara de Autotransportistas del Cordón Industrial de San Lorenzo Asociación Civil, que está apostado en ese lugar.