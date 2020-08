[Video] Presentaron el proyecto de playa pública en Vuelta de Obligado

En la mañana de este miércoles, autoridades municipales encabezadas por el Intendente Salazar, dieron detalles de los trabajos que se están llevando a cabo en Vuelta de Obligado.

“Hace tres meses tomamos la decisión de empezar estas obras y hace unos dos meses que comenzamos con los trabajos”, explicó el Jefe Comunal. “Esto fue una hermosa playa pública que en su momento la empresa Tauterys de Castro puso mucho dinero ahí para limpiarla”…»pero ahora es era un yuyal”.

Sostuvo que Vuelta de Obliga es un proyecto integral , “no solo una playa pública”. “Es uno de los destinos más visitados de nuestro distrito, además es emblemático porque cada 20 de Noviembre se recuerda la Batalla de Obligado”.

En tanto que el Director de Planeamiento, Agustín Vaca, manifestó sobre el proyecto de la Secretaría de Obras Públicas que comanda Ariel Álavarez. “Se va a tratar de llegar a una superficie de 150 mts. de playa que va tener arena” y “se va desarrollar una espacio verde y en otro sector de árboles para desarrollar actividades a la sombra, donde se van a plantar 150 unidades de especies autóctonas”. Al tiempo que agregó: “También se ha destinado una parte para actividades deportivas, una canchita de fútbol y de voley”. Además está contemplado un sector de estacionamiento para automóviles.

“Estamos pensando en todos, en lo que quería la gente, una playa pública, acá la va a tener”, expresó Marcela cuñer, directora de Turismo.

“Quiero transmitir tranquilidad, el ministerio aprobó que se va a trabajar en el verano con turismo pero lo vamos a hacer con sumo cuidado. Con todos los protocolos que ya los tenemos listos y los prestadores los están preparando”, agregó.

“De la reserva no vamos a tocar absolutamente nada como lo indica la Ordenanza 5333/03”, aclaró. “Y la playa la vamos a hacer donde hubo una hace más de 20 años, en el lugar que había no en otro lado”. “Jamás haríamos algo que perjudique a la naturaleza”, sostuvo.

La inmersión al agua “va a estar habilitada, con guardavidas, ya estamos preparando los mangrullos, vamos a poner boyas, vamos a poner una red”, sostuvo la funcionaria.

El proyecto recibió críticas de diferentes organizaciones ecológicas, también se refirieron con respecto al tema. El propio Intendente sostuvo en su alocución: “La decisión está tomada, más allá de algunas voces críticas que siempre se escuchan cuando uno intenta hacer”.

Y luego Marcela Cuñer, sostuvo que “al no tocar la reserva no necesitaríamos el estudio de impacto ambiental pero igualmente lo solicitamos y nos respondieron lo que estábamos pensando”, que no hay impedimento para el proyecto.

“Nos reunimos con la gente de Conciencia Ecológica, cedimos en muchas cosas que ellos nos dijeron”….”siempre tratamos de consensuar”.