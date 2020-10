[Video] “No tuvimos ningún paciente con COVID, que necesite respirador y que no haya uno disponible»

A raíz de las información surgidas durante el fin de semana, que producto del incremento de casos la Terapia Intensiva estuvo prácticamente colmada en su capacidad, el secretario de Gobierno Silvio Corti, negó que estuviera al borde del colapso.

Consultado en primera instancia el director del Hospital, Dr. Javer Sualdea, confirmó: “Desde ayer la situación es mucho más aliviada por la evolución de pacientes porque se dieron de alta pacientes de Terapia Intensiva al área COVID de clínica médica, una paciente, por lo tanto no hubo complicaciones”.

Por su parte Corti, sostuvo que se trató de una “idea errónea” sobre que “en San Pedro no quedaron pacientes sampedrinos que necesitaban un respirador, a la espera en un pasillo”, y aseveró: “Eso no ocurrió”. En ese sentido explicó: “De hecho en el Shock Room hay dos respiradores que están disponibles para pacientes no Covid, pero que pueden eventualmente usarse”.

“Lo que ha habido es una decisión de las autoridades de Región Sanitaria que tiene una mirada integral sobre la zona, e intentan mantener un cierto promedio de la utilización de esos recursos que son los respiradores y por eso la decisión eventual de trasladar algún paciente”, manifestó el funcionario.

“No tuvimos ningún paciente con COVID, y esperamos no tenerlo, que necesite respirador y que no haya uno disponible. Estamos lejos de que eso ocurra”. sin embargo aclaró que no por eso la situación “no es” de cuidado y apeló nuevamente a la responsabilidad social para tomar los recaudos necesarios para no contagiarse de coronavirus..