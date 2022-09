[Video] Multitudinaria segunda jornada del San Pedro Country Music Festival

Se llevó a cabo la segunda jornada del festival que se desarrolla hasta este domingo en el Paseo Público. Este sábado con la llegada de visitantes mas el acompañamiento de sampedrinos, el predio estuvo repleto de personas que disfrutaron de las bandas que se presentaron en el escenario.

Entre ellas, se destacan: R.J. Gauna One Man Band – Howard & The Lone Gunmen – The Dapper Dan Band – Brene Country & Folk – Marcos Ferragut y los Mother Fuckers – Mariano Villano – Gabriel Gratzer – Johnny & June (Tributo a Cash) – Frank Jacket y los de Río Seco (Chile) – King Bee – Flying Carpets – Charlie Callthrop & Rock Idols – Fer Couto’s Wandering Souls – Henry Donati – Maverick Country Band – No Bull – Melody& Co. – MAX & Line Dance Club – Fernando Goin – Johnny Tedesco – Mack Stevens and The Groove Boys (USA) – Far West 100% Creedence – Tennessee Country.

All Together 2

Todas las escuelas de Line-Dance de baile de Argentina se unen para preparar una coreografía especial que abrirá la última jornada del festival, el domingo 25 de septiembre desde las 10 de la mañana en la Avenida Costanera, frente al Paseo Público.

La grilla del domingo

All Together 2 (Encuentro de Line Dance en Avenida Costanera) – Cherry Collins «Orbisongs» – Mr. Kite (Tributo Beatles) – Proyecto Country – Cosmofábfica – Estación 39 – Fogerteam – Bronco – Orlando Curti & The Groove Seekers – Naty Bravo – La Rockabilera del Sur – The Smoke Sellers (Uruguay) – SanFolk – Los Hijos de Dylan – Billy La Rocka – Country Gruñón – Adrian Tigen – The Rey Band – Wanted Countr