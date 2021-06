[Video] Motociclista sufrió fractura de tibia y peroné en un accidente

Un grave siniestro se produjo en la mañana de este miércoles, cerca de las 8.30 hs, en Segundo Sombra y Obligado. En ese lugar, por causas que se ratan de establecer, dos vehículo impactaron ene se lugar dejando como saldo al conductor del rodado menor con lesiones de gravedad.

Una ambulancia del SAME derivó al herido, con un fractura de tibia y peroné la Guardia del Hospital. Aparentemente llevaba casco colocado por lo que las lesiones no fueron aún peor y no sufrió golpes en su cabeza.

El otro vehículo, según testigos del hecho era una camioneta tipo utilitario la que abandonó la escena del siniestro.