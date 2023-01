[Video] Llegaron dos aulas modulares a la Escuela Normal para 50 alumnos

Luego de la situación planteada el año pasado, a través de un fuerte reclamo por parte de alumnos de la Escuela Normal en cuanto a una problemática de falta de espacio para que cursos del último año puedan cursar el ciclo lectivo con mayor comodidad, es que este jueves llegaron dos aulas modulares para solucionar la problemática.

L uego de gestiones realizadas por autoridades de educación y por parte del Intendente Ramón Salazar al ministerio de Educación de la Provincia, este 20 de enero envió dichos recursos que permitirá iniciar las clases con mayor tranquilidad en el establecimiento educativo.

«Entran unos 25 chicos cómodos (por aula)», sostuvo el Prof. Jorge D’Andrea, presidente del Consejo Escolar. «viene completa: con iluminación y aire frío – calor».

«Luego del reclamo del año pasado, llegó la solución a través de la gestión, de visualizar el problema y hacerse cargo de los problemas que es lo mas importante», manifestó el Secretario Coordinador del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, Prof. Alan Ocampo.

Al respecto el Intendente Ramón Salazar: «Luego de dialogar con los alumnos, la Directora me consultó si no se podían conseguir aulas modulares y ahí empezamos a gestionar, conseguí el teléfono de la persona en el ministerio de provincia que se encargaba de ello y me dijo que había un inconveniente con la empresa que prestaba el servicio al estado provincial por los valor inflacionarios pero me prometió que ni bien se solucionara el inconveniente iban a llegar primero a San Pedro y muy contento que ya estén acá».

«Queremos que mejorar el sistema eléctrico de la escuela para poder ir instalando aire acondicionados en los salones», dijo el mandatario luego.

Además «estamos dispuestos a usar el Fondo Educativo para construir aulas pero lo que sucede que es un edificio histórico y no es tan sensillo, hasta ahora no hemos tenido respuestas si podemos o no construir. Si tenemos la autorización, estamos dispuestos desde el municipio a realizar nuevas aulas», agregó el Jefe Comunal.

Silvina Ojeda, directora de la escuela, aseveró: «Esto no es una solución definitiva pero es un paliativo y nos va a dar un comienzo de año más tranquilo», y agregó: «El problema se ha solucionado por este año».