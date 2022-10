[Video] Lalo Mir obtuvo el Martin Fierro de Oro y Fernando Bravo fue premiado por su programa

Anoche APTRA entregó los Martín Fierro de Radio y contempló las temporadas 2019, 2020 y 2021. Junto a Guido Kaczka y Alejandro Dolina, Lalo Mir fue uno de los ganadores. En una noche por demás especial porque la pandemia de coronavirus impidió la realización de las últimas ediciones de la ceremonia.

En tanto que Fernando Bravo fue premiado por el Mejor Programa Periodístico Vespertino de 2020. Allí sostuvo: “Lo que más me reconforta de esta noche es que podamos tener una fiesta donde los límites se rompan y estemos todos juntos, pensemos como pensemos, pero con gratitud a este medio, la radio, que tiene su fiesta propia y dejó de ser el vagón de cola de la televisión. Gracias Luis y a los que trabajan para que la radio tenga su fiesta, gracias a los técnicos, los administrativos, los que hacen el trabajo silencioso para que la radio se vuelva indispensable para todos”, remarcó Bravo, quien le agradeció a su familia, su “combustible necesario”.

Mir, quien, al igual que los ganadores previos, recibió un ruidoso aplauso de los asistentes a la entrega, y luego posó para las fotos con Kaczka y Dolina. “Me faltan dos años y se cumplen 50 desde que llegué a la radio. Que me entregue el premio Alejandro es otro honor, tuvimos un programa que duró menos que un embarazo, con Guido he compartido estudio, soy como el abuelo de todos ustedes. Me tocaba, esta vez me tocaba. La radio es el lugar donde la palabra encuentra sentido”, expresó Mir y sumó: “Debemos cuidarla como sociedad, como seres humanos, la comunicación se nos dio como una evolución para dejar la violencia. Más comunicación, más acuerdo, menos violencia”. Asimismo, Mir le dedicó su premio “al futuro de la radio”, a las pequeñas emisoras que están abriéndose camino.