[Video] Fuerte impacto entre una moto y una camioneta: un lesionado

El incidente de tránsito ocurrió en la tarde de este jueves, promediando las 16.30 hs. Una moto de alta cilindrada y una camioneta marca Vw, colisionaron violentamente por causas que se tratan de establecer.

El motociclista fue derivado por una ambulancia del SAME con traumatismos, pero afortunadamente no alcanzó a golpearse la cabeza por que no llevaba el casco colocado. En tanto que el conductor del otro rodado, el ex secretario de Obras Públicas durante la gestión de Pablo Guacone, el arq. Pedro Restelli resultó ileso.