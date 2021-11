[Video] Fuerte impacto entre dos vehículos en J. B. Justo

Pasadas las 13 hs. de este jueves, por causas que se tratan de establecer impactaron dos vehículos. Si bien el impacto fue violento, no se registraron heridos por lo que no fue necesaria la intervención de una ambulancia del SAME.

Una camioneta Vw Nivus, que se dirigía por la calle Litoral y cuando pretendía doblar para incorporarse a J.B. Justo cuando se produjo el incidente de tránsito con el otro rodado, una Ford F-100. Los dos vehículos sufrieron daños materiales en la zona frontal.