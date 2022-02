[Video] El PJ presentó su lista de unidad, encabezada por Nelson Vlaeminck

Cabe destacar que Máximo Kirchner había pedido unidad en las listas para el Partido Justicialista en los distritos. Tal como ocurren en San Pedro, lo consiguió en la mayoría de los casos, incluso donde no gobierna el Frente de Todos.

El histórico dirigente local Nelson Vlaeminck, que tuvo un papel importante acercando diferentes sectores del peronismo en las elecciones legislativas pasadas, será el nuevo presidente del partido. Lo acompañan, entre otros, Horacio Azzoni, Eduardo Descalzo, Matías Chávez, Roberto Estelrich y Alberto Chávez.

También participan el ex Diputado Daniel Monfasani como Congresal Provincial, la presidenta del HCD Mónica Otero, el ex Intendente Fabio Giovannetoni, el ex presidente del PJ Mauricio Preitti, la titular de la delegación del Ministerio de Trabajo Sofía Rotundo, la actual responsable de ANSES Tamara Vlaeminck, Karen Ramallo (de ATE) y el concejal Matías Franco, entre otros.