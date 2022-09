[Video] «Él no me agarró de los pelos y no me quiso llevar a la fuerza», dijo la ex pareja de Reyes

La ex pareja de Esteban Reyes, presente también en el nosocomio local junto a familiares del joven, en la mañana de este jueves, se refirió a lo ocurrido en la noche del domingo. Desmintió agresiones físicas y sostuvo que desde la otra parte no se dijo la «verdad».

«Salí a desmentir porque nada que ver, él no me agarró de los pelos, no me quiso llevar a la fuerza, nada de lo que dijeron era verdad», sostuvo.

En tanto que confirmó que están separados y que hubo cierto hostigamiento en el interior de Lux, pero que no hubo violencia física. «Lo habían visto que me estaba grabando y esas imágenes era para obviamente para la abogada porque nosotros tenemos el 27 una audiencia. Hablamos con el seguridad que solamente lo tenía que sacar, él salió tranquilito y después afuera en el video se ve lo que pasó», explicó.

«En realidad no tenían porque pegarle«, manifestó y sentenció: «ahora vamos a ver si se hace justicia».