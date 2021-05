[Video] Comerciantes piden poder abrir sus locales

Marcelo Magliotti ha confeccionado una nota que será remitida al Intendente Salazar, en donde pide que los establecimientos comerciales puedan reabrir sus puertas en medio de las restricciones.

«La economía sampedrina dependen en un 70% de los comercios de San Pedro», expresó y agregó: «todo el mundo está adhiriendo a esta iniciativa que impulso yo, solamente para subsistir, para mantener la fuentes de empleo y mantenerse en pie». «La idea es se escuchados», sostuvo luego.

A través de «Equipo de Radio» y «Somos Noticias» expresaba:

Lleva la firma de mas de 80 comerciantes de la cuidad, y allí Magliotti expresa:

«Me dirijo a usted en mi carácter de comerciante para expresarle mi preocupación la terrible realidad que estamos viviendo y anticipandome a un futuro tal vez peor.

Veo con pavor que se están implementando las mismas medidas que afrontamos el año pasado y que tan mal han hecho a nuestra economía y en la salud. A la fecha se ha producido el cierre del 60% de los negocios de San Pedro y las ventas disminuyeron un 70%. Además significó la pérdida de empleo para mas de 1200 empleados y las familias que de ellos dependían.

Ya conocemos como siguen las «nuevas medidas no serán por 15 días, no tendremos ningún tipo de paliativos deberemos afrontar compromisos que ya no podremos asumir, como las tasas municipales, impuestos, etc.

Todo se resume en s palabras LOS NÚMEROS NO CIERRAN.

Además, como agravante, se suma que desde el año pasado todos estamos pidiendo un gesto político que nos muestre que no estamos solos en esta lucha, que ustedes tienen empatía y ponen lo suyo. Pero no! la semana pasada nos enteramos que a los secretarios les han dado bono del 50% o 100% y un retroactividad.

ENTONCES ENTIENDO QUE EL ESFUERZO Y SACRIFICIO ES SOLO NUESTRO, hemos trabajado con dos los protocolos los protocolos que se han establecido desde la municipalidad. Pero nada alcanza para garantizar nuestra sobrevivencia.

Ahora tenemos que cerrar porque ustedes, todos los gobernantes en sus funciones, no han tenido transparencia en los testeos, en la administración de las vacunas, no han realizado ningún tipo de control, no hay estadísticas claras, no tienen plan de contingencia, ni siquiera han entregado barbijos.

Veo desde mi experiencia de 40 años en el comercio que vamos hacia un desastre, también veo que hay un plan para el día después, el día que todo pase y tengamos que reconstruir lo perdido.

Tampoco veo que se haya convocado a la oposición, a los otros partidos políticos, a los infectólogos, a nosotros, o a cualquiera que las medidas los afecten y tengan una opinión. Formar un grupo de trabajo donde establezcan normas claras a seguir y no la mera imposición que roza lo inconstitucional.

Antes de terminar quiero dejar expresado mi profundo agradecimiento a todos los médicos, enfermeros, personal administrativo, etc. Tanto del hospital como del sector privado que conjuntamente con los secretarios de salud se han puesto la situación al hombro mostrando una entereza que durante muchos años será recordada.

Por último, hacer llegar a usted ya todas las personas que han perdido un ser querido en esta batalla mi más sentido pésame Le pido que tome a bien esta carta ya que es realizada a favor y en defensa del comercio, tanto yo como mis colegas estamos dispuestos a participar en el aporte que usted necesite pero le pedimos reglas claras y transparencia».