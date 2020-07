El incidente de tránsito se produjo en la mañana de este jueves, promediando las 10 hs., en la esquina de Ruiz Moreno y Ntra. Sra. del Socorro.

En ese lugar una camioneta Renault Kangoo fue impactada por un furgón, provocando que el rodado menor rotara sobre su eje quedando en contramano.

No hubo heridos, por lo que no fue necesaria la intervención del SAME ni policía. Ambos conductores arreglaron la situación con sus respectivos seguros.