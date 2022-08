[Video] Asesinato de Omar Gómez: graves incidentes luego de su fallecimiento

Familiares y vecinos de Omar Gómez, el hombre de 40 años que fue herido en la madrugada de este martes y que luego falleciera en el Hospital, reclamaron justicia, ocurriendo una serie de incidente en inmediaciones de A. Antón entre Bv. Paraná y Perón. Aseguran que fue atacado por cinco personas y solo hay dos detenidos.

«Me lo mataron a mi papá anoche» dijo la hija de la víctima del hecho. La tensión continuó hasta que la Policía trasladó a la comisaría a un hombre sindicado de participar también en el crimen. «Le prendimos fuego la casa, queremos que se vayan del barrio», «es un violín», aseguraron.

Ante la consulta por que Gómez «lo atacaron porque le quieren quitar la casa» y agregaron. «Lo lincharon entre 5 y hay 2 detenidos».

Otra mujer, testigo de lo ocurrido contó: «yo salí a ayudarlo, estaba tirado en el piso, me dijo ayudame que me muero, tenía 15 puñaladas, cinco personas contra una no se puede».

«No queremos a nadie en esa casa, queremos tirar eso abajo y que se haga una placita para los chicos del barrio», agregó.

Una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios concurrió en la tarde de esta martes para sofocar las llamas que se generaron en una precaria vivienda luego que vecinos iniciaran acciones para que, según lo expresaron, sigan viviendo parte de los resposanbles de lo ocurrido y de otro hechos violentos.