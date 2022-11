En la mañana de este miércoles se produjo un incidente de tránsito en la esquina de Independencia y P. Santana. Por causas que se tratan de establecer, una moto 110 CC impactó a una camioneta Renault Duster, causando daños materiales en la chapa y en una cubierta.

No se registraron lesionados por lo que no fue necesaria la intervención del personal del SAME, ambos conductores intercambiaron datos del seguro.