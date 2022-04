En la mañana de este viernes, cerca de las 8.30 hs., se produjo una colisión de un vehículo a otro en 25 de Mayo de al 950. Allí un automóvil marca Toyota colisionó a una Vw Surán, por causas que se tratan de establecer.

Como consecuencia de ello, solo hubo daños materiales en ambos rodados y no se registraron, afortunadamente heridos, por lo que no fue necesaria la intervención del SAME.