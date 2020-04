Vecinos de Vuelta de Obligado reclamaron mayores controles en el ingreso

En la jornada del miércoles cortaron momentaneamente el ingreso al paraje y solicitaron que no ingrese nadie que no viva en el lugar.

La preocupación radica en personas que llegaron al lugar y que no residen en forma estable en la zona, como es el caso de un joven de Ramallo que visitaba a familiares. Por otro lado que se aclare la situación de otra persona oriunda de San Nicolás, que habita actualmente en casa de una familiar, pero que periódicamente regresa a su ciudad.

Tras la intervención de policía levantaron la medida, el hombre de Ramallo fue visto retirándose del paraje, luego de ocultarse e incluso habría tapado su auto con ramas, poder retirarse.

Por su parte el el otro, aseguró que respetará la cuarentena en el domicilio de su familiar sin salir.

A través de un comunicado, plantearon su preocupación:

«La comunidad de Vuelta de Obligado quiere hacer publica su preocupación por la falta de controles de acceso al pueblo y por las falencias en nuestro centro de salud.

En cuanto al acceso notamos que los últimos días están circulando vehículos que no pertenecen a la comunidad, claramente violando la cuarentena establecida por el poder ejecutivo nacional. Esta situación nos preocupa profundamente ya que nos pone en situación de alto riesgo a todos y todas.

En cuanto al centro de salud necesitamos que se envie otro enfermero/a ya que en la actualidad contamos con una sola persona cumpliendo esta función, que gracias a su buena predisposición y voluntad hace todo lo posible por mantener funcionando dicho centro.

Además necesitamos que se cumpla con el suministro de insumos y elementos de protección necesario para que se puedan desenvolver con tranquilidad en esta situación tan particular por la pandemia. Recurrimos a los medios de comunicación por no tener respuestas concretas después de haber solicitado estas cuestiones por los canales formales correspondientes.

Esperamos contar con pronta respuesta de las autoridades municipales a fin de dar solución a nuestras inquietudes».