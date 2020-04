Vecinos de Santa Lucía y P. Doyle piden un cambio en el horario del servicio de las 5.30 hs.

Un comunicado destinados a responsables de la empresa EVHSA y del municipio, expresa la intención de los ciudadanos de la localidad y el paraje para que pueda ser modificado el servicio que parte a la madrugada desde la zona a la ciudad.

«Los habitantes de Sta. Lucía y Pueblo Doyle queremos hacerle llegar este pedido. Las localidades estamos de acuerdo en la disminución del servicio de colectivos por el difícil momento que nos toca atravesar pero también pedimos un poco de empatía para con los usuarios del colectivo. No nos sirve el horario de las 5:30hs a San Pedro, porque no tenemos ningún servicio abierto a esa hora y después tenemos que estar hasta las 16:30hs que es el próximo horario porque es bien sabido que de 5:30 a 6:30 no podemos hacer nada», explicaron.

«No podemos ir a casa de nuestros familiares por la cuarentena y tampoco quedarnos en la calle y debido a la difícil situación económica que estamos atravesando tampoco podemos pagar un remís que sólo puede traer un pasajero», continúan.



«Ojalá nuestro reclamo llegue a ustedes y lo consideren. Queremos, si es posible el horario de las 7:40 y que vuelva al mediodía estaría bien. Desde ya tanto la comunidad de Pueblo Doyle como la de Sta Lucía les estaremos muy agradecidos», finaliza la información.