Vecinos de Las Canaletas molestos por el incremento de $900 de la garrafa

Aunque el precio del gas natural, que llega a los hogares a través de la red, fue congelado dentro de los servicios esenciales, según lo determinó el Gobierno Nacional, no se contempló del mismo modo el que se vende en forma envasada.

La situación fue reportada por una lectora a nuestra redacción, ante la indignación que le causó el incremento que debió pagar por la garrafa. En ese sentido relató: «Hace 30 años que mi familia compra gas envasado a la empresa Hipergas, en la zona que nosotros vivimos no hay gas natural y solo llega hasta la cancha de América, por lo tanto las familias del barrio Las Canaletas deben utilizar gas envasado».

«Llamé para pedir un tuvo de 45kg que hasta el día de ayer (por el lunes) costaba $2700 pero ayer no pudieron venir y entonces vino esta mañana, el día de hoy cuando vino el muchacho a traer el tuvo de 45kg me dice que cuesta $3600 un aumento de $900», explicó. Y continuó: «Según lo que me dijo la empresa es que el aumento vino del estado anoche, yo consulte en otra empresa de gas que es Ledesma Gas y ellos anteriormente tenían el tuvo de 45kg a $3000 y con el aumento lo tienen a $3300 lo que el aumento es de $300 quiero una explicación de porque HIPERGAS tuvo un aumento tan excesivo».

«Si seguimos así vamos a volver a las viejas épocas donde se cocinaba y calentaba agua con leña. No da pasa más la situación en la que estamos viviendo así no hay sueldo que alcance», consideró.

Imagen: Ilustrativo.