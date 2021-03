Vacunación: Buenos Aires, una de las más demoradas en la inoculación a mayores

Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, es el distrito que menos personas mayores de 60 y 70 años inoculó. La autorización de la Sinopharm abre una nueva esperanza.

En cuanto a los datos por provincias, Buenos Aires es el distrito que menor porcentaje de personas mayores de 60 y 70 años inoculó hasta el momento. De acuerdo con los datos oficiales, en la provincia se vacunó con al menos una dosis al 13,2% de los mayores de 60 años y al 19,6% de las personas mayores de 70 años.

Este corte, no obstante, se realiza sobre el total de la población y no sobre quienes efectivamente se anotaron voluntariamente para inocularse, dado que ese dato no figura en los registros oficiales. Una mayor resistencias de las personas a recibir la vacuna podría incidir en esta variable.

En el caso de los mayores de 60 años, la provincia de San Luis es el distrito que más vacunó, alcanzando al 26% de ese grupo etario. Le siguen Santa Cruz (24,7%), Tierra del Fuego y Formosa (23,6%) y Neuquén (23%).

En el caso de los mayores de 70 años, en la provincia de Buenos Aires se inoculó con al menos una dosis al 20% de esa población. Le siguen Misiones (21,4%), Santa Fe (22,8%) y Entre Ríos (24,5%). En el otro extremo, en Tierra del Fuego ya se vacunó con al menos una dosis al 60,5% de las personas mayores de 70 años. Le siguen Santa Cruz (56%), Neuquén (48,7%) y Salta (42,9%).

En el caso de los mayores de 80 años, la performance bonaerense mejora, aunque se encuentra lejos de los primeros lugares. Con el 32,2% de la población de esa edad, se encuentra por encima de Misiones (19%), Santiago del Estero (28%), Corrientes y Mendoza (29,3%). Entre los distritos con más vacunados se encuentra Santa Cruz, que ya cubrió con una dosis al 75% de ese grupo. Le siguen Tierra del Fuego (71,6%), La Pampa (68,1%), Catamarca (66,8%) y la Ciudad de Buenos Aires (64,3%). (DIB)