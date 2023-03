Una joven fue golpeada salvajemente por su ex pareja, un efectivo policial

A través de redes sociales comenzó a viralizarse la información del grave hecho ocurrido días pasados. La propia víctima dio a conocer el terrible momento que le tocó atravesar luego que su ex pareja la golpeara violentamente, que al igual que ella es numerario de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Valientemente se animó a contar lo ocurrido, donde contó: «Mientras me ahorcaba en su habitación me pegaba piñas en las costillas para que me quedara sin aire», relató y continuó: «Me dio una piña en la boca, en la cabeza, logró quebrarme el diente».

La víctima, luego de lo ocurrido, radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia y luego de la intervención judicial dispuso una restricción perimetral para con el victimario. Además, la Prefectura Naval concretó un allanamiento ordenado por la UFI en turno en el domicilio del efectivo involucrado en el hecho donde fue secuestrada el arma reglamentaria.