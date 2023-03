Un camión despistó en el km. 160 y quedó en el cantero central

El siniestro tuvo lugar cerca de las 5:40 hs., en la Ruta 9 a la altura de km. 160, carril ascendente. Por razones que se tratan de establecer, el vehículo de gran porte despista y se sale de la calzada.

Se trata de un camión Mercedes Benz blanco con Semirremolque que transportaba un container con autopartes de la empresa Transmart SRL., que se dirigía de Bs. As. a Córdoba. El mismo era conducido por una mujer de 41 años, oriunda de Entre Ríos. Fue asistida en el lugar por un equipo medico del SAME de Río Tala, sin embargo no sufrió.

El camión y el semirremolque quedaron sobre cantero central, sin carga derramada y sin obstruir de calzada.