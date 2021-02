UCR: Enzo Gravino, junto integrantes de su lista, participaron de un encuentro con Lousteau y Posse

Los representantes de la Lista 389 estuvieron en Pergamino con el senador nacional de Evolución Radical, Martín Lousteau, quien oficializó su apoyo a la nómina que encabeza a nivel local, en la interna de la UCR, Enzo Gravino.

Es que el próximo 21 de marzo se harán las elecciones internas del partido centenario, en esa línea el Intendente de San Isidro, Gustavo Posse, competirá por ser Presidente del comité Provincia; mientras Gravino encabezará una de las listas locales y estará acompañado, entre otros, por Pablo Bardelli Lucia Arana e Ismael Mariam.

«Los representantes de Evolución Radical San Pedro nos hicimos presentes en la ciudad de Pergamino. En un encuentro, de la segunda sección electoral, con quienes encabezan la lista provincial de cara a las elecciones internas de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires Gustavo Posse y Danya Tavela», explicó Gravino. Y luego continuó: «se hizo un balance de lo trabajado durante el último mes, se resaltó y destacó el crecimiento que viene teniendo el espacio en toda la provincia, con lugares donde listas distritales que acompañaban a Maxi Abad se han manifestado en favor de la lista 14 (lista que encabeza el intendente de San Isidro)».

«También estuvo presente el senador Nacional Martin Lousteau quien nos acompaña en esta elección que nosotros creemos que es de época. Y decimos de época porque estamos convencidos que en este espacio venimos a renovar el radicalismo, y no por edades, sino por pensamientos y formas de ver y hacer la política», sostuvo asimismo el candidato a la presidencia del Comité local.

«Debemos devolver al radicalismo el protagonismo y esto para nosotros no es solo una frase o un eslogan de campaña. La UCR tiene las herramientas para ser quien tome la conducción de una coalición ampliada y que no sea solo coalición electoral, sino un espacio que tenga un programa de gobierno, que lo imponga por prepotencia de trabajo, que rompa con el statu quo y que devuelva al argentino de bien las esperanzas de una Argentina pujante y con un futuro de crecimiento alejada de esta realidad en la que vivimos hoy. Y que se pueda de una vez y por todas cumplir con aquel concepto que decía Raúl Alfonsín «con la democracia se come, se cura y se educa», aseveró.

Lousteau y Posse

En el encuentro, Lousteau manifestó «Tenemos que volver a lo esencial, a la política como servicio público”, porque “tenemos un país que es incómodo para miles de argentinos y muy cómodo para algunos que están cómodos”.

En tanto Posse ratificó la necesidad de fortalecer, ampliar y liderar el frente Juntos por el Cambio y, al tiempo que consideró que “esta elección va a colocar al radicalismo en el lugar que debe estar».