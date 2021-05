Turismo en Fase 2: «el sector va a cumplir con todos los cuidados que corresponden»

La Secretaria de Turismo, Marcela Cuñer, explicó este miércoles, con la vigencia de la Fase 2 como el sector debió adaptarse para poder seguir trabajando con las nuevas restricciones impuestas por el gobierno provincial.

«El sector turístico también lo afecto mucho todo esto, hemos perdido amigos y familiares cercanos, pero tenemos que seguir trabajando y adaptándonos», manifestó la funcionaria

Seguidamente contó que para poder alojarse en la ciudad, hay que sacar un permiso mediante la aplicación «cuidar» y luego el personal del área lo «valida o no» y en ese sentido expresó: «A los alojamientos que no están habilitados no se le valida, hay que pedirlo 48 hs. antes». Además explicó que a cada pasajero «se le pide una declaración jurada que no tenga ningún síntoma».

En ese sentido, Cuñer explicó: «En todo el verano no hemos tenido una sola persona que tuvo síntomas estando acá y se cumplió a raja tabla el protocolo y volvió a su lugar de origen».

«Cada uno de los establecimientos turísticos presentó un protocolo a la Secretaría de Turismo que se fue a constatar como se cumplía», sostuvo luego.

«En Fase 2, la provincia permite el ingreso de turistas y lo vamos a cumplir con todos los cuidados que corresponden, cumpliendo protocolos», sentenció.