Trasladaron al penal de Baradero al ex policía, acusado de asesinar a Lucas Rotella

El ex efectivo policial, Gonzalo Kapp, fue traslado a la Unidad Penal N°11 de la vecina localidad. Kapp fue acusado en 2011 de asesinar por la espalda a Lucas Rotela. Miguel Rotela, padre del joven, dijo que el ex efectivo fue condenado con la máxima de las condenas por el cargo que representaba en ese momento, motivo por el cual no entiende el motivo del traslado.

“La cárcel que tenemos en Baradero es de régimen abierto. Tenemos malas experiencias con reclusos que se fugaron y hasta el momento se desconoce su paradero”, comentó el padre del joven fallecido en el año 2011.

Fuente: Línea Directa.