Tras la polémica, aseguran que la vacuna rusa llegará al país antes de Navidad

Tras la polémica generada por las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin en torno a la imposibilidad provisoria de aplicar la vacuna Sputnik V a mayores de 60 años, el Gobierno ratificó que traerá las primeras 600 mil dosis antes de Navidad.

Según se informó oficialmente, el avión que irá a buscar las vacunas a Rusia partirá el próximo 22 de diciembre desde la Argentina, y regresaría entre la medianoche del 23 y la madrugada del 24 de diciembre.

Esta mañana, en una conferencia de prensa internacional, Putin reconoció que aún no se había aplicado la vacuna porque “los especialistas nos dicen que las vacunas que actualmente circulan en el sector civil están destinadas a ciudadanos de cierta edad, y aún no han llegado a personas como yo”. El mandatario tiene 68 años, y se explicó que la Sputnik aún no se encontraba aprobada para mayores de 60 debido a que los estudios realizados para ese sector aún no se habían publicado.

Esto generó una ola de confusiones en el país, que esperaba para la próxima semana las primeras dosis de las vacunas. En ese marco, la asesora presidencial Cecilia Nicolini sostuvo desde Moscú que el Gobierno “está haciendo todo lo posible” para que la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus “pueda estar la próxima semana” en Argentina.

“En eso estamos trabajando, y estamos seguros que va a ser posible la semana próxima más o menos un día, así que posiblemente llegue antes de Navidad. Eso es lo que estamos esperando y en lo que estamos trabajando estos días”, sostuvo la funcionaria, quien se encuentra en Rusia analizando la eficacia de la vacuna.

Nicolini ratificó que “entre diciembre y febrero” llegarán al país 20 millones de dosis (se necesitan dos por persona) con las que se podrá vacunar a un total de 10 millones de personas. “Tenemos la posibilidad de adquirir unos 5 millones de esquemas de vacunas extras para marzo, lo cual estamos justamente cerrando para confirmarlo”, reveló la funcionaria. (DIB)