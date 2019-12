Tras la liberación de acusado de violación, trascendió un audio de Whatssapp que le envió a su ex pareja

Comenzó a viralizarse en las últimas horas un audio de Whatssapp, en que el sujeto acusado de abusador le envió a la víctimas alguna horas después de haber cometido el hecho.

En las últimas horas Rafael Ramos de 29 años fue liberado luego que el Juez de Garantía Luis Ricardo Pratti denegara a la Fiscal Ramos, titular de la UFI N 11, el pedido de prisión preventiva para el imputado.

El audio, que consta como prueba en la causa, dice: «No puedo olvidar lo que te hice, estoy re contra mal soy un hijo de mil puta, no me lo voy a perdonar nunca lo que te hice, te quiero con el alma» y Ramos agrega: «Tengo ganas de morir , no aguanto mas este dolor».

El hecho ocurrió el pasado 23 de noviembre cuando la mujer de 47 años fue atacada por su pareja quien la golpeó y luego la forzó a tener relaciones sexuales. Fue hallada por vecinos luego de ocurrido el incidente y se hallaba despojada de sus ropas y con lesiones producto de la agresión que sufrió.

En el nosocomio local, se pudieron constatar heridas compatibles con el de una violación.