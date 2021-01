Tras dichos antisemitas, el Partido Fe pide la renuncia partidaria al Dip. Pablo Ansaloni

«El Partido FE repudió a través de un comunicado los dichos del Diputado Ansaloni y pidieron que renuncie a su afiliación partidaria. “Estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros, y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están”. Este fue el repudiable comentario que emitió el diputado nacional Pablo Ansaloni durante una charla virtual en la que hablaba sobre la representación del gremio de los trabajadores rurales (UATRE).

El comunicado partidario en ese sentido, expresa:

«El Partido FE repudia los dichos del Diputado Ansaloni

Como miembros mayoritarios del Consejo Nacional del Partido FE, autoridades provinciales y congresales nacionales de nuestra organización expresamos nuestro absoluto repudio a las declaraciones antisemitas del Diputado Nacional Pablo Ansaloni, quien ha deshonrado la investidura que posee y que obtuvo representando a la organización gremial UATRE y a este espacio político fundado por Gerónimo Venegas y un grupo de patriotas bajo la consigna fundamental de trabajar por la Unidad Nacional y por el legado de lucha por la Justicia Social que nos da identidad y sentido de pertenencia.

Nada más alejado de nuestras concepciones políticas que las manifestaciones execrables de discriminación y xenofobia del señor Ansaloni. Por eso le pedimos nuestras más profundas disculpas a la comunidad judía argentina, muchos de cuyos miembros han formado y forman parte de nuestro partido desde su fundación en 2012. que se haya mancillado irresponsablemente el nombre de nuestro partido con actitudes fundamentalistas y totalmente reñidas con el sentir y los fundamentos

Lamentamos profundamente doctrinarios que sustentamos.

Por eso, le exigimos públicamente al señor Diputado Nacional Pablo Ansaloni que de manera inmediata renuncie a su afiliación partidaria, sin detrimento de las medidas disciplinarias que le corresponderán en el ámbito legislativo y partidario por haber lesionado gravemente la imagen de las instituciones de las que hasta ahora forma parte.

CECILIO SALAZAR, JUAN CARLOS CASTRO, NATALIA SANCHEZ JAUREGUI, ROBERTO PETROCHI, CESIRA ARCANDO, PEDRO PABLO PEGER, ALEJANDRO POLI, GRACIELA SFASCIOTTI, LUCIANA MIERES, RICARDO FERREYRA, CAROLINA LLANOS, GRACIELA HAIEK, JOSÉ LIGUEN, ALBERTO BARRA, DEMIÁN GOMEZ, RAMÓN MIERES, JOSÉ SANCHEZ TACTA, JORGE FERREYRA, JORGE PIROTTA, HECTOR HUGO MELO, JOSÉ IBARRA, DANIEL LUNA, y siguen las firmas…».