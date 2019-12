Trabajadores de la Clínica San Pedro: «Queremos cobrar nuestro sueldo nada mas»

Una parte de los trabajadores del centro asistencial, que se encuentra en Belgrano y Quiroga, decidieron manifestarse en las puertas y contar la situación que están atravesando relacionada al atraso del pago de los haberes y del aguinaldo.

«Queremos cobrar nuestro sueldo nada mas, no queremos hacer problemas, seguir trabajando y cobrar dignamente. Venimos cobrando mal hace un montón de meses» sostuvo una trabajadora y agregó: «Tenemos familias y hay mucha gente que alquila y los 5 mil pesos que nos depositaron fue una burla, no me alcanza ni para comer».

En tanto que Isabel Bravo del gremio SANIDAD, sostuvo: «Los amenazaron que si tomaban alguna medida, si paraban esto iba a llegar al cierre y que quedaban 60 personas sin trabajo pero que ellos se iban a ir a un consultorio e iban a seguir atendiendo» pero «donde van a internar, donde van a operar, yo les pregunto»

En tanto que Nilda Iglesia, titular del gremio dijo: «Vamos a presentar también una denuncia por el acoso laboral que están ejerciendo contra los afiliados».