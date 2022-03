Sorprenden a un delincuente queriendo «pescar» una billetera

Otro hecho de inseguridad fue dado a conocer este domingo por un vecino, a través de las redes sociales. Es que además de los habituales hechos parece que la delincuencia cada vez se vuelve mas creativa para poder concretar un ilícito.

Indignado, el hombre contó que sorprendió a un delincuente ingresando por la ventana un elemento con el que tenía intención de sustraer una billetera que se hallaba en una mesa. Finalmente el hecho no se logró concretar por parte del sujeto que huyó.

«Esta madrugada a las 4 am me levanto y sorprendí a un tipo introduciendo esta varilla por la ventana de mi casa, parece que pretendía «pescar» una billetera que estaba sobre la mesa. Lo que no me cierra es la impunidad de transitar en la vía pública con una varilla de 3 metros y nadie lo vea (ni cámaras ni policías) el nivel de inseguridad -e impunidad- en el que vivimos los vecinos de San Pedro ya no se tolera», contó a través de Facebook.