Sin internas en el Frente de Todos: la Junta Electoral oficializó sólo la lista del Dr. Creus

Esto fue oficializado por la Junta Electoral del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires y como consecuencia de ello no habrá internas el frente electoral oficialista.

Según se pudo establecer, las listas encabezadas por Pablo Guacone, Rodolfo Trelles y Juan Cruz Acosta no tienen avales suficientes para participar de las PASO por lo que única nómina, por el momento, que representará al Frente de Todos es la que encabeza el Dr Daniel Creus y representas al Intendente Salazar y algunos movimientos políticos que han llegado a un acuerdo.

Dicha resolución, plantea que «muchas listas no tienen adhesiones suficientes en los términos establecidos en el artículo 5 de la ley 14.086, que otras tienen precandidatos que no cumplen con los requisitos de edad y residencia para el cargo que se postulan, o siendo candidatos a consejeros escolares son de nacionalidad extranjeros, o no cumplen con la cuota o secuencia de género establecidas en la ley 14.086 y su decreto reglamentario».