Silvio Velo le contestó a Bonadeo: «Que digan que no me den una medalla me jode»

Con un palmarés envidiable y aún vigente pese a sus 50 años, Silvio Velo es una palabra más que autorizada dentro del deporte paralímpico – una definición que también cuestiona- y por eso no dudó en contestar a los dichos de Gonzalo Bonadeo que había planteado la posibilidad de no entregarle medallas a los deportistas con discapacidades y así bajar el nivel de competitividad para valorar el sacrificio desde otro lugar.

“Me pareció, que lo diga Gonzalo, una persona muy capaz, muy idónea, un referente del deporte amateur que siempre está difundiendo este tema, nos sorprendió como a todos. Me chocó que venga de él. Estamos en el 2021 y seguimos hablando de esto, hace 50 años te lo podía entender, pero en este momento donde la inclusión está en todas las agendas a nivel mundial me parece rarísimo. Me parece raro seguir discutiendo esto ”, señaló el dos veces campeón del Mundo con la Selección Argentina.

En diálogo con Cieslosports, quien supo ser el mejor del Mundo explicó: “Yo creo que uno es deportista y después te tocó no ver, a otro le pasa de no caminar” y agregó “Yo considero que el punto de partida es el hecho deportivo, después si tenemos el plus para dar por las cosas que tenés que superar. Siempre tenemos que dar explicaciones de esto. Si tratamos de la misma manera a todos no habría estos tipos de divisiones. No sé a quién se le ocurrió esto de Olímpico y Paralímpico ”

“Yo nunca renegué de mi condición e hice mi vida así. Me faltaba un sentido y potencie el resto y salir adelante y así todos. El fútbol a mí me tocó como a Messi o a Maradona no fue que fui a terapia y elegí un deporte. Yo fue elegido el mejor de la disciplina en varias oportunidades entonces porque no vamos a premiar eso. No tiene nada que ver. La superación viene con cada uno. Todos tenemos limitaciones y capacidad de superarnos todo el tiempo”, explicó el referente histórico de Los Murcielagos que además, jugó en Boca y en River.

Que dijo Bonadeo

En el marco de una charla organizada por el diario La Gaceta tras la finalización de los Juegos de Río 2016, Bonadeo había dicho que «los Juegos Paralímpicos no deberían tener medallas» y que «deberían sacarle un poco de ese barniz competitivo que tiene». Además, agregó que ya habían ganado su medalla cuando decidieron «sobrevivir a su drama».

Tras recibir duras críticas por parte de distintos atletas y el Comité Paralímpico Argentino, que emitió un duro comunicado al respecto, Gonzalo Bonadeo hizo su descargo a través de una columna publicada en el sitio de TyC Sports titulada: “Es tiempo de pedir disculpas”.

Fuente: Infocielo