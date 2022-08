Sentada de alumnos en la Escuela Normal que reclaman mejores condiciones edilicias

En la mañana de este lunes, desde las 7.30 alumnos del establecimiento educativo realizaron una manifestación en la puerta de ingreso para reclamar mejor condiciones para el dictado de clases.

A través de un comunicado que se viralizó a través de redes sociales, el reclamo es por «condiciones edilicias dignas para docentes y alumnxs», plantean los convocantes, que afirman que «necesitan ser escuchados».

El testimonio de los alumnos de 5to. año expresa: «El problema es que apenas arrancamos el año nos pusieron en el laboratorio a estar 5 horas, 5 días a la semana sentados en banquetas altas sin respaldo que nos producía mucho dolor de espalda».

Si bien remarcan que intentaron que les den clases «en un salón como corresponde», lo único que lograron «es rotar entre la biblioteca, el laboratorio y solo un día estar en en un salón». Luego quedaron fijos en la biblitoeca «que queda en el piso de arriba».

Uno de sus compañeros, agrega, «tuvo un esguince y reclamamos un salón ya que no podía subir las escaleras, y en vez de darnos un salón como corresponde hicieron que nuestro compañero se volviera a la casa». De manera contundente, criticaron esa medida: «No es justo que un alumno tenga que irse de la escuela por un accidente que no afecta su aprendizaje. Hablamos con la directora y lo único que conseguimos fue que nos cambien al laboratorio por dos días, después nos cambiaron 3 veces de lugar en un mismo dia y terminamos subiendo a la biblioteca con nuestro compañero sin todavía recuperarse».

Los alumnos y alumnas explicaron las últimas novedades: «Ahora nos quieren ubicar en la sala de profesores el cual es un cuarto diminuto. Nos prometieron un nuevo salón que hicieron y no fuimos nunca. Nos parece una falta de respeto hacia nosotros que no podamos estar fijos en un lugar o tener un aula digna, solo porque seamos un grupo reducido no significa que nos puedan tener así, necesitamos que esto cambie ya. Actualmente estamos en el laboratorio con constante contacto con llaves de gas y

productos químicos».

Si bien el planteo surge de 5º año, aclararon que el resto de los cursos se solidarizaron con sus compañeros y profesores «los que también van a quedar sin su espacio»