Segundo Informe sobre el análisis de cadenas Vuelta de Obligado

?? Como señalamos en el Primer Informe (agosto de 2020) presentado durante agosto, “el particular contexto arqueológico hallado como consecuencia de la bajante histórica del río Paraná, representa una oportunidad única para el estudio de los elementos relacionados con el sistema defensivo montado en el campo de batalla de Vuelta de

Obligado.”

Considerando esta situación excepcional, de duración limitada, continuamos desarrollando un estudio de urgencia e implementamos un Plan arqueológico integral, con dos fases: 1. en tierra y 2. bajo agua (subacuático).

1. Fase en tierra: prospección superficial y sub-superficial (utilizando detectores de metal) mediante transectas orientadas en relación con los documentos escritos para obtener información con respecto a posibles continuidades de tramos de cadenas y la ubicación del mogote original de fijación. Por otra parte, dentro de esas transectas se plantea la realización de una serie de sondeos con el mismo objetivo. Además esto abre la posibilidad para obtener información sobre los procesos de formación del sitio.

2. Fase bajo el agua: prospección a escala 1 a 1 realizada a través del buceo autónomo sobre una superficie estimada inicialmente de 400 m2. La actividad cumpliría con el objetivo de hallar más restos de la cadena en la orilla del río en condiciones excepcionales de bajante. Asimismo se demarcarán otros tipos de restos artefactuales o estructurales que pudieran hallarse durante los trabajos de prospección.

Por otra parte, se busca aportar información sobre la topografía y tipo del fondo del río hasta una máxima cota de profundidad de 10 m. Se plantea poder observar variables tales como tipo de sedimento y potencial de enterramiento. Según los análisis preliminares realizados por el Ing. Horacio de Rosa del Grupo de Arqueometalurgia (GAM) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) las muestras tomadas el día 10 como las de los días 17 y 18 de agosto de 2020, en cuanto a composición y características tecnológicas, corresponderían a eslabones de cadena confeccionados durante las primeras décadas del siglo XIX (De Rosa MS 2020).

?? Perspectivas y recomendaciones

De volver a darse una situación con un hallazgo fortuito, como el ocurrido en este caso, sobre la base de lo expuesto, lo estipulado y bajo los alcances de la Ley nacional 25.743 que trata todo lo referido al cuidado y protección del Patrimonio nacional de carácter Arqueológico y Paleontológico, se debe considerar: 1. que el hallazgo de cualquier elemento patrimonial debe ser informado inmediatamente a las autoridades nacionales pertinentes (INAPL, CRPAyP-PBA, Prefectura-Patrimonio) que son las que deben dar pronta intervención a los profesionales arqueólogos -incluso paleontólogos- para desarrollar sus estudios especializados.

2. Las investigaciones pueden ser realizadas en el lugar de hallazgo y, eventualmente considerando la potencial toma de muestras, para su estudio en los laboratorios que evalúan las características de composición y tecnología aplicadas en los artefactos, ecofactos, estructuras y representaciones hallados.

3. Frente a determinadas situaciones en las que se podría considerar un daño al patrimonio nacional, la zona en la que se hicieron los hallazgos debería ser considerada como área de alta sensibilidad arqueológica. De allí la urgencia en el aviso a las autoridades pertinentes para abrir la posibilidad de realizar un estudio de impacto o rescate arqueológico –en el marco de un estudio de impacto integral- que permitan proteger la integridad del patrimonio nacional.

?? Patrimonio. Turismo cultural y propuesta. Para finalizar, señalamos que nos ponemos a disposición de las autoridades de la Municipalidad de San Pedro, como de los organismos de jurisdicción nacional y provincial, para llevar a cabo acciones destinadas a proteger y preservar el patrimonio material en el área.

Asimismo, y como consecuencia de lo dicho, estamos generando un Plan de puesta en valor del Patrimonio histórico-arqueológico –que incluye señalización y cartelería- que permita el aprovechamiento del Patrimonio local por parte de la comunidad local como externa a Vuelta de Obligado, dentro del marco de lo que se conoce como Turismo cultural.

Esta modalidad, implementada sobre todo durante las últimas décadas, destaca los aspectos culturales que ofrece un determinado lugar (por ejemplo, SENATUR 2008; Guía 2015). Existen famosos casos de sitios arqueológicos europeos (como por ejemplo, ciudad de Roma o Pompeya y Herculano en Italia); americanos, como en México (sitios mayas, aztecas, etc.); en Perú (sitios incas, de poblamiento, etc.); Brasil (sitios de misiones jesuíticas, de puerto, paleoindios, etc.) o Chile (sitios del Arauco, de Atacama, etc.).

Incluso en Argentina se ha puesto en valor el patrimonio material y simbólico de muchos sitios arqueológicos. Así lo demuestran los casos de las Ruinas de las Misiones jesuíticas en la Provincia de Misiones (2020); las Ruinas de los Quilmes en Tucumán (2020); el Área Fundacional de Mendoza (2017) y su Museo de sitio arqueológico (2017); los sitios histórico-arqueológicos de San Telmo en CABA (2020).