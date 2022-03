Se puso en marcha un servicio de colectivos entre Zárate, San Pedro, Baradero y San Nicolás

La empresa Metropol puso en marcha un servicio de transporte de pasajeros desde Zárate a las localidades de San Pedro, Baradero y San Nicolás.

Según informaron a Impacto Local, el servicio no parte desde Once sino que desde Zárate únicamente y no ingresa a Lima. Asimismo aclararon que por el momento no cuenta con tarjeta SUBE y que el boleto se abona en el Centro de Transferencia de Zárate, ubicado en De la Torre y Anta, desde donde parten los micros.

Desde Zárate a Baradero el costo del boleto es de $190, mientras que a San Pedro $290 y a San Nicolas $570.

HORARIOS DEL SERVICIO DESDE ZARATE Y DESDE SAN NICOLAS:

