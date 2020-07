Se cumplen 35 años del Live Aid, el memorable concierto donde Queen maravilló a más de 70 mil personas

El 13 de julio de 1985 se celebró el recital convocado por Bob Geldof para recaudar fondos para África, el cual reunió a 76 personalidades de la música en dos estadios. Entre las actuaciones destacadas se destaca la de un revitalizado Queen y un carismático Freddie Mercury.

Un 13 de julio, pero de 1985, se organizó el Live Aid, el impresionante concierto celebrado en el estadio de Wembley, de Londres y el John F. Kennedy Stadium, de Filadelfia, que reunió a más de 70 megaestrellas mundiales del rock y pop en escenarios simultáneos para protagonizar el concierto benéfico más importante de la historia, con el objetivo de ayudar a combatir la hambruna en África.

Entre quienes integraron la nómina de protagonistas estaban Paul McCartney, MIck Jagger, Keith Richards, Bob Dylan, Led Zeppelin, Black Sabbath, The Who, The Beach Boys, David Bowie, Elton John, Eric Clapton, Sting y Queen. En total, se congregaron un total de 200 mil espectadores, en una maratónica jornada que logró recaudar unos 100 millones de dólares y fue seguida por televisión en 72 países, con una audiencia de 1.500 millones de espectadores

Además de los ya célebres artistas de rock, las estrellas de pop y otros con ascendentes carreras también dijeron presente. Madonna, U2, Wham!, Duran Duran, Spandau Ballet, Tears for Fears, Boy George y Paul Young, entre otros. Artistas y canciones que sólo aparecían en videoclips, la novedosa industria del momento, se hicieron presentes en carne y hueso para deleitar los oídos con sus canciones atrapantes.

Queen y su concierto emblemático

Entre las postales artísticas más recordadas aparece la actuación de un revitalizado Queen, considerada una de las mejores en vivo de una banda de rock en la historia. La banda inglesa dio un recital memorable, que luego fue retratado de manera idéntica en la película Bohemian Rhapsody.

A diferencia de la película, en realidad la banda nunca se había separado, y Freddie Mercury no supo que tenía VIH hasta dos años después, en 1987. Ese show plasma de manera perfecta el excelente manejo que tenía el líder de «La Reina» del público, con el famoso «Ay-Oh», una serie de cánticos acapella que hacía que los espectadores repitan.

