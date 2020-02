Santa Lucía: Apareció la joven de 20 años que era buscada desde el martes

Cerca de las 5 AM de este jueves Priscila Belén Perezlindo, de 20 años, retornó a Santa Lucía con buen estado de salud. Se había ausentado el martes, luego que aseguró que vendría a nuestra ciudad a encontrarse con amigos o conocidos. Le dejó su pequeña hija de entre 3 y 4 años a su ex suegra y luego de varias horas no pudieron localizarla.

El teléfono estuvo apagado por varias horas, sin embargo en algún momento leyó los mensajes que la policía la estaba buscando y habría decidido volver a su hogar.

En su declaración argumentó tenia problemas personales y por so se había ido, aunque no dijo donde había estado.