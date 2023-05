San Pedro: una mujer murió en un grave accidente en la Ruta 9

En la tarde de este viernes se reportaron tres accidentes de diferentes magnitudes en la Ruta Nacional 9, cerca de San Pedro. El incidente más grave tuvo lugar en el kilómetro 164 e involucró a un automóvil Renault Sandero y un automóvil Gol Country, ambos ocupados por dos personas. Aún se están investigando las causas, pero se produjo una colisión que dejó a una de las personas atrapada dentro del vehículo. Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y actualmente están trabajando en las labores de rescate.

Producto del grave impacto una mujer que se dirigía como acompañante en el auto Renault Sandero perdió la vida. En tanto que como resultado, el tráfico en el área se está desviando hacia dos carriles, lo que ha causado retrasos significativos.

Además, tres ambulancias del SAME, provenientes de San Pedro, Río Tala y Gobernador Castro, están presentes en la escena. Dos de las cuatro personas involucradas en el accidente sufrieron heridas de diferente gravedad, siendo dos de ellas más graves.

Otros accidentes

En otro incidente, que tuvo lugar en el kilómetro 153, una mujer que conducía un automóvil Renault Sandero perdió el control del vehículo, salió de la carretera y volcó. Afortunadamente, la conductora no resultó herida. Una ambulancia del SAME, que se dirigía al accidente más grave, brindó asistencia a la mujer, pero no fue necesario trasladarla a un hospital.

El tercer accidente ocurrió en el kilómetro 166, en dirección a Rosario-Buenos Aires. Se produjo una colisión por alcance entre un camión y un automóvil. Afortunadamente, no hubo heridos en este caso y no fue necesario solicitar una ambulancia.

Es importante destacar que los tres incidentes ocurrieron casi al mismo tiempo, lo que ha generado una reducción del tráfico en ambos carriles de la Ruta Nacional 9 debido al accidente más grave.