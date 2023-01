San Nicolás: denuncian la detención ilegal de una abogada ambientalista

Y continúa: «Yo le pedí que de intervención al fiscal para que se actúe cuanto antes pero no quiso. Llega González, quien está como Jefe de la Primera, y sin tener contacto conmigo, rompe la resolución de la Corte que le había entregado. Allí, me agarra y me grita ‘vamos’. Él y otros policías me meten a un patrullero a los empujones«.

Fernández afirma haber sido llevada a la Comisaría Primera de San Nicolás. «Me sientan entre dos policías, e intentaron sacarme el celular en reiteradas oportunidades. Pido que me lleven a la fiscalía, me dicen que ellos decidían que no y me meten en un pasillo donde están los calabozos en la Comisaría Primera«.

«Seguían insistiendo en sacarme la cartera y el celular y yo me negaba. Mientras me decían que no podía filmar, me tiraron contra un banco que estaba ahí y me sacudieron contra la pared. Estando esposada y todo, no lograban que yo suelte la cartera y por eso me sacudían cada vez más fuerte» relata Ana.

No solo hubo zamarreos, sino también golpes y amenazas: «En ese momento, González me agarra del cuello y me dice que si no le hacía caso y lo llegaban a echar por mi culpa, me iba a acordar toda la vida de él. Ahí logran sacarme la cartera y desparraman todas las cosas en el piso, llaman a un testigo para que presencie el acto y me dejaron incomunicada».

Luego de 4 horas detenida, proceden a liberarla. «Cada vez que intentaba hablar, me golpeaban. Por eso tengo tantos golpes en mi cuerpo. Cuando me otorgan la libertad, no me sacan las esposas ni tampoco me devuelven mis pertenencias. Me informan que me llevaban a la científica para constatar las lesiones».

Para subirla al vehículo «González me agarra una pierna, otro oficial de la otra y me tiran, esposada, a la camioneta. Me revisó una mujer y me llevaron, insultándome, nuevamente a la camioneta. Llegábamos a la comisaría pero a pesar de tener la libertad no me dejaban irme».

Finalmente, dijo que «me obligaron a firmar un papel que especificaba que me devolvían mis cosas. Tenía que firmar e irme o me llevaban al calabozo nuevamente. Firmé, tomé mis pertenencias y me fui para no seguir siendo maltratada».

Jueves movido

En la mañana de hoy, se realizó una manifestación autoconvocada, en repudio a los hechos de violencia de oficiales de la Comisaría Primera, y dicha seccional fue intervenida por las autoridades. También se suspendió al comisario Claudio González.

En un comunicado, informaron que “ante lo ocurrido, y de público conocimiento, esta Jefatura Departamental y Ministerio de Seguridad disponen la intervención de la Comisaría Primera, suspensión de la titularidad del comisario Claudio González. Asimismo se hizo presente control disciplinario para auditar la seccional policial. Por su parte, la Auditoría de Asuntos Internos pidió copia de las actuaciones”. (Infocielo)