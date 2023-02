San Nicolás: allanan el domicilio de un policía por presunta distribución de pornografía infantil

La Fiscalía tematizada en Grooming, Pornografía Infantil y Delitos Informáticos a cargo del Dr. Leverato, concretó un allanamiento en el domicilio de un policía de la Bonaerense, a quien se lo investiga por presunta divulgación de pornografía infantil.

Se trata de un policía de apellido Gorosito, quien actualmente presta servicio en General Rojo. Asuntos Internos no dispuso medida alguna para con el uniformado, ya que no está imputado. Trabajó en policía local y estuvo involucrado con la organización de una fiesta clandestina en pandemia y un delito no probado.

La Fiscalía se encuentra llevando adelante una serie de allanamientos relacionados a la causa.

Foto ilustración.